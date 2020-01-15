15.01.2020 (16:17)
В соединении ВВС и ПВО в Приморском крае прошли командирские полёты
В авиационном соединении, базирующемся на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, состоялись командирские полёты.
В ходе выполнения полётов командиры различных степеней отработали со своими подчиненными наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, организацию взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.
Так, во время выполнения командирских полётов лётчики выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на больших, малых и предельно малых высотах, провели полёты над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью. Также были отработаны задачи противовоздушной обороны и ведения современного воздушного маневренного боя.
Полёты выполнялись на самолетах МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С в дневное и ночное время суток, в различных метеоусловиях.