15.01.2020 (16:17)

В соединении ВВС и ПВО в Приморском крае прошли командирские полёты

В авиационном соединении, базирующемся на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, состоялись командирские полёты.

В ходе выполнения полётов командиры различных степеней отработали со своими подчиненными наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, организацию взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

Так, во время выполнения командирских полётов лётчики выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на больших, малых и предельно малых высотах, провели полёты над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью. Также были отработаны задачи противовоздушной обороны и ведения современного воздушного маневренного боя.

Полёты выполнялись на самолетах МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С в дневное и ночное время суток, в различных метеоусловиях.

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