Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2020 (16:17)

В соединении ВВС и ПВО в Приморском крае прошли командирские полёты

В авиационном соединении, базирующемся на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, состоялись командирские полёты.

В ходе выполнения полётов командиры различных степеней отработали со своими подчиненными наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки, организацию взаимодействия с группами руководства полетами и подразделениями, обеспечивающими летные смены.

Так, во время выполнения командирских полётов лётчики выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на больших, малых и предельно малых высотах, провели полёты над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью. Также были отработаны задачи противовоздушной обороны и ведения современного воздушного маневренного боя.

Полёты выполнялись на самолетах МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С в дневное и ночное время суток, в различных метеоусловиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке танковое подразделение соединения морской пехоты приступило к занятиям по боевой подготовке
В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище впервые поступила партия тренажерных комплексов боевых машин пехоты БМП-3
На Юге России экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЮВО приступили к состязаниям «Авиадартс-2020»
Зенитчики ВВО в Бурятии отразили авиаудары условного противника

Метки:
Тихоокеанский флот , ПВО , Авиация , Восточный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false