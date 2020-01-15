15.01.2020 (14:15)

На полигонах Ленинградской области инженеры общевойсковой армии ЗВО перенимают передовой опыт сослуживцев

На полигоне Кирилловский в Выборгском районе Ленинградской области начался сбор с младшими специалистами инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В рамках зимнего периода обучения для более чем 100 военнослужащих, получивших в окружных учебных центрах специальность стрелка-сапера, и специалистов инженерно-саперных отделений организованы занятия по тактико-специальной и инженерной подготовкам.

Целью сбора является закрепление знаний прибывших для дальнейшего прохождения службы военнослужащих применительно к специфике выполняемых задач, изучение должностных инструкций и особенностей действий инженерных подразделений при ведении боевых действий в условиях локальных вооруженных конфликтов.

Кроме того, по мнению командования инженерных войск объединения, проведение сбора способствует скорейшей адаптации вновь пришедших военнослужащих к новым условиям службы, эффективному освоению специальных знаний и повышению качества работы в коллективе.

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