Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2020 (14:15)

На полигонах Ленинградской области инженеры общевойсковой армии ЗВО перенимают передовой опыт сослуживцев

На полигоне Кирилловский в Выборгском районе Ленинградской области начался сбор с младшими специалистами инженерных войск общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В рамках зимнего периода обучения для более чем 100 военнослужащих, получивших в окружных учебных центрах специальность стрелка-сапера, и специалистов инженерно-саперных отделений организованы занятия по тактико-специальной и инженерной подготовкам.

Целью сбора является закрепление знаний прибывших для дальнейшего прохождения службы военнослужащих применительно к специфике выполняемых задач, изучение должностных инструкций и особенностей действий инженерных подразделений при ведении боевых действий в условиях локальных вооруженных конфликтов.

Кроме того, по мнению командования инженерных войск объединения, проведение сбора способствует скорейшей адаптации вновь пришедших военнослужащих к новым условиям службы, эффективному освоению специальных знаний и повышению качества работы в коллективе.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На полигоне Прудбой под Волгоградом мотострелки ЮВО проведут первые в новом году боевые стрельбы
Молодые танкисты мотострелкового соединения ЮВО начали боевую учебу на полигоне под Волгоградом
В Северной Осетии начался учебно-методический сбор с командирами взводов и рот мотострелкового соединения ЮВО
На российской военной базе в Армении началась полевая подготовка артиллерийских расчетов

Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false