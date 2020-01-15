15.01.2020 (15:07)

В Ленинградской области танкисты общевойсковой армии ЗВО приступили к отбору к состязаниям по танковому биатлону

Военнослужащие танкового батальона отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Ленинградской области, начали активную подготовку к конкурсу профессионального мастерства «Танковый биатлон» Армейских международных игр.

Участникам отборочного этапа предстоит преодолеть комплекс препятствий, включенных в биатлонную трассу и созданных на базе штатной учебно-материальной базы соединения.

Кроме того, экипажи танков Т-72Б3 и Т-80 продемонстрируют навыки в ведении огня из штатного вооружения боевых машин по появляющимся и движущимся целям.

Помимо стрельбы и вождения танков, специалисты выполнят ряд нормативов по технической и специальной подготовке, приведению вооружения и военной техники в состояние боевого применения.

В армейском отборочном этапе принимают участие более 40 военнослужащих, лучшие из которых представят объединение на окружном этапе конкурса.

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