Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2020 (13:15)

На Юге России экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЮВО приступили к состязаниям «Авиадартс-2020»

Фото Видео

На аэродромах Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к Армейским международным играм-2020 начались отборочные состязания профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс-2020».

В состязаниях принимают участие экипажи соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ростовской, Волгоградской областях, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

Конкурсные задания летчики выполняют на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

В ходе соревнований экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 150 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему противовоздушной обороны.

При выполнении полетных заданий летчики выполнят пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб и стрельбы из 30-мм авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу противника.

Всего в отборочных мероприятиях первого этапа конкурса принимают участие более 200 авиационных экипажей ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Разведчики ЮВО приступили к занятиям по специальной подготовке в Кабардино-Балкарии
На полигоне Прудбой под Волгоградом мотострелки ЮВО проведут первые в новом году боевые стрельбы
Молодые танкисты мотострелкового соединения ЮВО начали боевую учебу на полигоне под Волгоградом
Военные железнодорожники ЮВО в Ставропольском крае перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Метки:
Авиадартс , Авиация , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false