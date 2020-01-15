15.01.2020 (14:30)
Разведчики ЮВО приступили к занятиям по специальной подготовке в Кабардино-Балкарии
В Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии начался сбор с военнослужащими разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО).
До конца месяца инструкторы по горной подготовке проведут занятия по применению альпинистского снаряжения, ледолазанию, преодолению горных и водных препятствий и организации стоянок в высокогорье.
Важным фактором подготовки горных подразделений является физическая и специальная подготовка, навыки передвижения с рейдовым рюкзаком весом от 16 до 25 кг по склонам различной крутизны, покрытым камнями, льдом и снегом.
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