15.01.2020 (14:30)

Разведчики ЮВО приступили к занятиям по специальной подготовке в Кабардино-Балкарии

В Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии начался сбор с военнослужащими разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО).

До конца месяца инструкторы по горной подготовке проведут занятия по применению альпинистского снаряжения, ледолазанию, преодолению горных и водных препятствий и организации стоянок в высокогорье.

Важным фактором подготовки горных подразделений является физическая и специальная подготовка, навыки передвижения с рейдовым рюкзаком весом от 16 до 25 кг по склонам различной крутизны, покрытым камнями, льдом и снегом.

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