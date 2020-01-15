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15.01.2020 (14:28)

На полигоне Прудбой под Волгоградом мотострелки ЮВО проведут первые в новом году боевые стрельбы

Мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО) вышли на полигон Прудбой в Волгоградской области для участия в первых комплексных занятиях в составе взводов.

В ходе занятий будут выполнены стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3 как с коротких остановок, так и в движении на дистанциях до 1000 м, а также из штатного стрелкового вооружения — автоматов АК-74М, ручных и автоматических гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя».

Кроме того, военнослужащие оборудуют фортификационные сооружения, установят минно-взрывные заграждения, осуществят перемещения на поле боя в составе подразделений, выполнят нормативы по посадке на боевые машины, а также отработают порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым на поле боя.

По итогам учения будут оценены действия военнослужащих при ведении боевых действий в различных ландшафтах местности и погодных условиях во взаимодействии с подразделениями других родов и видов войск, а также по управлению и ведению сосредоточенного огня.

Всего к учению привлечены около 600 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Мотострелковые войска , Южный военный округ , Полигон
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