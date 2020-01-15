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15.01.2020 (14:10)

Молодые танкисты мотострелкового соединения ЮВО начали боевую учебу на полигоне под Волгоградом

Молодые танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к слаживанию танковых взводов на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие под руководством инструкторов выполнят нормативы по тактической, огневой, технической и медицинской подготовкам, приготовлению вооружения танка к стрельбе, выбору огневой позиции и ее маскировке.

Далее будут проведены тактико-строевые занятия в составе рот, где танкисты отработают выход подразделений в район предназначения, а также переход от обороны к наступлению. В ходе подготовки экипажи обучат таким тактическим приемам, как танковые засады, маневр взводами во фланг и тыл подразделений противника и рейдовые действия.

По окончании боевого слаживания взводов экипажи выполнят боевые стрельбы штатным снарядом, по результатам которых каждому взводу будет выставлена итоговая оценка.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танки , Южный военный округ , Полигон
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