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15.01.2020 (13:23)

Инженеры ЮВО на Кубани получат на вооружение партию быстровозводимых мостов на базе автомобилей КамАЗ

Инженеры общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в ближайшее время получат на вооружение комплект тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2 на автомобильной базе КамАЗ.

С военнослужащими будет проведено дополнительное обучение по работе на новой технике и занятия по её практическому применению при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: расчистке селепропускного канала при схождении селей, наведению мостовых переходов в поймах рек при весеннем разливе.

Тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 предназначены для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3,5 м с целью пропуска через них колесной и гусеничной техники весом до 60 т. Для организации одной переправы с помощью механизированного моста необходимо до 45 минут. Собирает и разбирает тяжелый механизированный мост расчет из восьми человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Инженерные войска
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