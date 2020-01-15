15.01.2020 (13:54)

Военные железнодорожники ЮВО в Ставропольском крае перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае перезахоронили останки ставропольского солдата Николая Игнатьевича Проценко, погибшего в годы Великой Отечественной войны и найденного в Старорусском районе Новгородской области.

Останки красноармейца обнаружил местный поисковый отряд «Скиф», личность установили по солдатскому медальону и записке с адресом.

Защитника Отечества захоронили на территории Мемориала Славы села Алексеевского Ставропольского края.

Николай Игнатьевич родился в 1908 году. На войну был мобилизован в июне 1941 года. Погибшим числится с 29 ноября 1942 года.

Указом Президента Российской Федерации 2020 год в России является Годом памяти и славы. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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