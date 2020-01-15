15.01.2020 (13:49)

На российской военной базе в Армении началась подготовка экипажей Т-72Б к «танковым дуэлям»

На российской военной базе в Армении в рамках отработки слаженности танковых экипажей началась подготовка к «дуэлям» танков Т-72Б в зимних условиях.

Военнослужащие выполнили нормативы по тактической, специальной и огневой подготовкам, а также сдали зачеты по вождению боевой машины по горной, пересеченной местности, преодолели естественные и искусственные препятствия такие, как косогоры, спуски, подъемы, колейный мост, противотанковый ров.

В ходе практических стрельб на танковой директрисе полигона Алагяз военнослужащие выполняют задачи по выбору огневых позиций, созданию маскировки опорных пунктов, системы огня для уничтожения живой силы и бронетехники условного противника. Танкисты ведут двусторонние боевые действия, поражают цели с места и в движении с применением электронных стабилизаторов и всего комплекса управления вооружением.

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих танковых подразделений, задействовано свыше 30 единиц техники.

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