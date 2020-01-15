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15.01.2020 (13:45)

В Северной Осетии начался учебно-методический сбор с командирами взводов и рот мотострелкового соединения ЮВО

В Северной Осетии с командирами взводов и рот мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) начался первый в зимнем периоде обучения учебно-методический сбор.

Мероприятие проводится в два этапа на полигонах Тарский и Шалхи под руководством командира соединения.

На первом этапе офицерам будут доведены основные требования организации учебного процесса при апробации новых методов ведения двустороннего боя с учетом боевого опыта, полученного в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В ходе второго, практического этапа офицерам продемонстрируют действия усиленной мотострелковой роты в обороне и наступлении при совершении марша и выполнении маневров с применением новейших наземных и воздушных средств огневого поражения, а также беспилотной авиации.

Всего в командирском сборе принимают участие около 1000 офицеров, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Сборы , Полигон
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