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15.01.2020 (13:40)

На российской военной базе в Армении началась полевая подготовка артиллерийских расчетов

На полигоне Алагяз российской военной базе в Армении началась полевая подготовка сформированных артиллерийских расчетов.

В течение месяца военнослужащие будут обучаться по новой методике, основанной на боевом опыте современных вооруженных конфликтов.

Артиллерийские расчеты выполняют нормативы по развертыванию техники из походного в боевое положение, упражнения стрельб из самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».

При подготовке артбатарей и расчётов каждый военнослужащий научится самостоятельно решать учебно-боевые задачи, действовать по командам командиров и уничтожать огневые позиции и цели противника, применяя различные поправки на зимние условия и горную местность.

В практической подготовке сформированных артиллерийских расчетов принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 80 единиц военной специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , Армения , ВВТ , Полигон
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