15.01.2020 (13:40)
На российской военной базе в Армении началась полевая подготовка артиллерийских расчетов
На полигоне Алагяз российской военной базе в Армении началась полевая подготовка сформированных артиллерийских расчетов.
В течение месяца военнослужащие будут обучаться по новой методике, основанной на боевом опыте современных вооруженных конфликтов.
Артиллерийские расчеты выполняют нормативы по развертыванию техники из походного в боевое положение, упражнения стрельб из самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».
При подготовке артбатарей и расчётов каждый военнослужащий научится самостоятельно решать учебно-боевые задачи, действовать по командам командиров и уничтожать огневые позиции и цели противника, применяя различные поправки на зимние условия и горную местность.
В практической подготовке сформированных артиллерийских расчетов принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 80 единиц военной специальной техники.