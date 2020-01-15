15.01.2020 (13:06)

Военнослужащие осеннего призыва российской военной базы в Абхазии активно осваивают курс общевойсковой подготовки

Военнослужащие осеннего призыва российской военной базы в Абхазии активно осваивают курс общевойсковой подготовки.

С середины октября прошлого года в подразделения на смену отслужившим установленные сроки военнослужащим прибыли более 200 новобранцев.

Около 70 процентов молодых солдат уже освоили курс первоначальной общевойсковой подготовки и были приведены к Военной присяге. Медики и психологи соединения провели медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование.

На территории военной базы, расположенной на побережье Черного моря, созданы все условия для благоприятной службы военнослужащих. В частности, в солдатской столовой организовано питание по принципу шведского стола. Ежедневно для военнослужащих на выбор несколько первых и вторых блюд, охлаждаемый салат-бар, который позволяет составить индивидуальный вариант салата на любой вкус.

По итогам плановой замены военнослужащих по призыву общая численность личного состава военной базы не изменилась.

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