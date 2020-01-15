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15.01.2020 (15:40)

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище впервые поступила партия тренажерных комплексов боевых машин пехоты БМП-3

Фото Видео

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского впервые поступила первая партия новых тренажерных комплексов боевых машин пехоты БМП-3. Их поставка в разы повысит скорость, удобство обучения курсантов и экономию моторесурсов современных боевых машин пехоты.

Главным отличием новых тренажеров является высокая реалистичность динамики управления техникой. Органы управления и компоновка полностью повторяют отделение управления БМП-3. Кроме того, программное обеспечение комплексов позволяет имитировать сложную дорожную обстановку, любые климатические и погодные условия. Тренажер дает возможность моделировать арктическую, горную и пустынную местность, что актуально для совершенствования курсантами навыков с учетом опыта современных военных конфликтов.

В училище имеются все основные тренажеры боевой техники и грузовых колесных машин. Комплексы активно применяются для повседневных тренировок курсантов. К боевой технике будущие офицеры допускаются только после успешного освоения электронной машины.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , Военное образование
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