15.01.2020 (12:14)
Зенитчики ВВО в Бурятии отразили авиаудары условного противника
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, отработали ряд комплексных задач по оперативному обнаружению и огневому поражению воздушных целей условного противника.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» выполнили нормативы по заряжанию пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей. Занятия проходят планово с множеством вводных задач, в основном связанных с повышением боеспособности подразделения и наращиванием слаженности расчетов боевых машин.
Мероприятия проводятся в условиях низких температур, более половины — в ночное время.
Практические занятия на данный момент проводятся в преддверии полевого выхода подразделений противовоздушной обороны ВВО на полигон Телемба.