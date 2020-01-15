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15.01.2020 (12:14)

Зенитчики ВВО в Бурятии отразили авиаудары условного противника

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, отработали ряд комплексных задач по оперативному обнаружению и огневому поражению воздушных целей условного противника.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» выполнили нормативы по заряжанию пусковых установок, поиску и обнаружению воздушных целей. Занятия проходят планово с множеством вводных задач, в основном связанных с повышением боеспособности подразделения и наращиванием слаженности расчетов боевых машин.

Мероприятия проводятся в условиях низких температур, более половины — в ночное время.

Практические занятия на данный момент проводятся в преддверии полевого выхода подразделений противовоздушной обороны ВВО на полигон Телемба.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , ПВО , Восточный военный округ
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