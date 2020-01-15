15.01.2020 (11:16)

С подводными спасателями Северного флота проведена первая в новом году тренировка

На Северном флоте прошла первая в новом году тренировка сил поисково-спасательного обеспечения с участием подводного обитаемого аппарата АС-34, предназначенного для спасения экипажей аварийных подводных лодок. Экипаж аппарата отработал задачи по надводному и подводному маневрированию в Кольском заливе.

АС-34 был спущен на воду с борта спасательного судна «Михаил Рудницкий». В ходе тренировки экипаж автономного подводного спасателя отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта своего судна-носителя. Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Тренировка в Кольском заливе традиционно заняла несколько часов.

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