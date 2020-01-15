15.01.2020 (10:28)

Завершается прием работ на конкурс «Центральный медиа-Ас-2020»

Меньше месяца осталось до завершения отбора журналистских работ в рамках окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас-2020».

На сегодня более 80 работ поступило в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и рассматривается конкурсной комиссией. География работ, заявленных на конкурс, представлена всеми тремя федеральными округами, на территории которых находится ЦВО, занимающий почти половину территории Российской Федерации. К творческому соревнованию присоединились представители корреспондентских пунктов крупнейших региональных и федеральных изданий, а также средств массовой информации Республики Таджикистан.

В обработке находится более 80 материалов. Их прием завершится 10 февраля 2020 года. Победители регионального этапа будут награждены памятными и ценными подарками, а также получат возможность принять участие в финальном этапе «Медиа-Ас-2020»

В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы пресс-служба ЦВО напоминает о специальной номинации «Содружество» на лучшее журналистское произведение о событиях и героях Великой Отечественной войны.

Материалы и заявки представлять на электронный адрес пресс-службы Центрального военного округа ps-cvo@mil.ru. Контрактный телефон: 8 (343) 359-32-79.

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