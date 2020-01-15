Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2020 (10:19)

Морские пехотинцы Черноморского флота выполняют учебно-боевые стрельбы в составе взводов на полигоне в Крыму

Подразделения соединения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов.

Стрельбы проходят на одном из полигонов боевой подготовки, расположенном на территории Крымского полуострова.

Морские пехотинцы выполняют практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

В ходе учебно-боевых стрельб личный состав отработает поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км.

Также военнослужащие проводят контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-82АМ.

Мероприятие проходят в рамках интенсивной подготовки подразделений морской пехоты. Всего в нем задействовано более 300 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Трубопроводные войска ЮВО на Северном Кавказе в профессиональный праздник обеспечили горючим группировку войск в горах
Военные железнодорожники ЮВО в Ставропольском крае перезахоронят останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны
Специалисты РЭБ ЮВО в Чечне провели тренировку по радиоподавлению
Связисты ЮВО в 2019 году провели около 200 специальных учений в горах и на побережье Абхазии

Метки:
Морская пехота , Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false