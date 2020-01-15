15.01.2020 (10:19)
Морские пехотинцы Черноморского флота выполняют учебно-боевые стрельбы в составе взводов на полигоне в Крыму
Подразделения соединения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению плановых учебно-боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов.
Стрельбы проходят на одном из полигонов боевой подготовки, расположенном на территории Крымского полуострова.
Морские пехотинцы выполняют практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.
В ходе учебно-боевых стрельб личный состав отработает поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км.
Также военнослужащие проводят контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-82АМ.
Мероприятие проходят в рамках интенсивной подготовки подразделений морской пехоты. Всего в нем задействовано более 300 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.