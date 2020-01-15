15.01.2020 (10:07)

Российские штурмовики выполнили приемы сложного пилотирования на горном полигоне в Киргизии

Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы Кант в Киргизии отработали элементы сложного пилотажа в небе над Тянь-Шанем в ходе летного тактического учения.

В условиях разреженного воздуха полигона Эдельвейс в Иссык-Кульской области российские летчики выполнили задачи по поиску замаскированных в складках горного рельефа баз условного противника. Затем пилотами были отработаны приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника с одновременной передачей данных на наземные пункты управления. На завершающем этапе учения летчики выполнили заходы на цель, имитацию бомбометания и пилотирование на малых высотах.

Выполнение полетного задания экипажами штурмовиков проходило по одиночке, в составе пар и звеньев. Также летным составом были отработаны вопросы взлета и посадки в режиме радиомолчания, имитируя потерю связи между летательным аппаратом и руководителем полетов.

Объединенная российская военная база Кант структурно входит в состав Центрального военного округа и является авиационной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания, участвуя в обеспечении безопасности воздушного пространства государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении российского военного объекта состоят военно-транспортные вертолеты Ми-8 МТВ и бронированные дозвуковые штурмовики Су-25СМ.

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