15.01.2020 (09:45)

В Ульяновском соединении ВДВ отработана погрузка боевых машин десанта в самолеты военно-транспортной авиации

Военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с экипажами самолетов ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России провели комплексные занятия по погрузке двух единиц техники БМД-2 в самолет Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный.

На занятия, в ходе которых был показан комплекс мероприятий по подготовке техники, ее погрузке, подготовке к десантированию, было привлечено более 200 военнослужащих из числа командиров десантно-штурмовых подразделений, старшие корабельных групп и экипажи военно-транспортной авиации ВКС России.

Мероприятие проведено в соответствии с планом подготовки гвардейского соединения Воздушно-десантных войск на 2020 год.

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