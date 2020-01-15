15.01.2020 (08:48)

Юнармейцы Якутии принимают участие в акции «Письмо солдату»

В школах Республики Саха (Якутия) стартовала акция «Письмо солдату». Первыми письма отправили более 100 юнармейцев Алданского района землякам, проходящим службу в Восточном военном округе.

Ребята творчески подошли к оформлению писем солдатам, проходящим срочную службу. От юных патриотов региона солдатам отправились рождественские открытки и поделки, которые ребята смогли поместить в конверты.

В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние добрые пожелания солдатам, несущим срочную службу в армии. Весточка из дома от родных, а иногда и вовсе незнакомых людей согревает сердце солдата в непростые армейские будни.

Минувшей осенью военный комиссариат Республики направил в войска более одной тысячи призывников. Практически все юноши проходят службу в соединениях и частях Восточного военного округа.

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