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15.01.2020 (08:33)

В Бурятии занятия по безопасности дорожного движения провели сотрудники ВАИ

Занятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, провели сотрудники региональной военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Специалисты ВАИ с использованием современного штатного электронного оборудования передвижного пункта технического контроля ППТК транспортных средств на базе автомобиля «Газель» провели технический осмотр сотен военных автомобилей, в том числе осуществили диагностику рулевого управления автомобиля и проверку величины суммарного люфта рулевого колеса.

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ организовали и провели теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку возвращения транспортных средств из рейса и проведение предрейсовой подготовки.

Сотрудники ВАИ обеспечили контроль за использованием военных транспортных средств, а также за соблюдением порядка выхода и возвращения машин в парк.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВАИ , Восточный военный округ
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