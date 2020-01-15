15.01.2020 (08:21)

Связисты в Поволжье отработали управление войсками с применением новейшей техники

Связисты Центрального военного округа в трех регионах Поволжья провели учение, в ходе которого отработали управление войсками с применением новейшей техники связи.

Для создания устойчивой аудио- и видеосвязи в нескольких районах Самарской, Оренбургской и Пензенской областей были развёрнуты более 60 единиц техники, в том числе новые и новейшие комплексы, такие как Р419Л1 и АПЕ-5К. Каждый из передовых образцов позволял связистам отрабатывать задачи, которые ранее выполнялись с применением по 2-5 единиц техники предыдущего поколения. Специалисты успешно организовали не только защищённые линии связи, но и смогли обеспечить прямой ведиоэфир с передовых позиций войск для командования учением.

Всего для выполнения задачи были привлечены около 500 военнослужащих.

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