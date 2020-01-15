15.01.2020 (03:51)

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» Балтийского флота в рамках кругосветной экспедиции ВМФ России завершило заход в порт Рио-де-Жанейро

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вышло из порта Рио-де-Жанейро и продолжило движение по маршруту кругосветной экспедиции, под патронатом Главного командования ВМФ России. Планируется, что следующим пунктом захода станет столица Уругвая порт Монтевидео.

В ходе четырехдневного визита в «Рио-де-Жанейро» экипаж отдохнул после сложного океанского перехода, пополнил запасы воды, топлива и продовольствия. На борту океанографа с официальным визитом побывал генеральный консул Российской Федерации в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

Во время стоянки в «Городе чудес» российские военные моряки познакомились с достопримечательностями и историческими местами Рио-де-Жанейро.

Визиту в Бразильский порт предшествовал непростой по гидрометеорологическим условиям переход судна через районы Центральной Атлантики, но это не повлияло на выполнение экипажем поставленной задачи. Экипаж судна, курсанты Военно-Морского Института и специалисты Русского географического общества новогодний праздник и Рождество Христово встретили на борту корабля, выполняя свои функциональные обязанности. Техническое средства, гидрографическое и гидрометеорологическое оборудование на борту судна работали в штатном режиме, экипаж здоров и выполняет свои задачи в соответствии с планом похода.

Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием главнокомандующего ВМФ, поступают в Центр Русского географического общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинуло г. Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции Военно-Морского Флота России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом

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