15.01.2020 (01:02)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» ВМФ России завершило деловой заход в порт Рио-де-Жанейро.

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» завершило 4-дневный деловой заход в Рио-де-Жанейро и начало движение по плану третьего этапа кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

Об этом Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову доложил по каналам связи руководитель экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов.

В период захода в Рио-де-Жанейро экипаж судна, участники экспедиции и курсанты штурманско-гидрографического факультета Военно-Морского Института (Морского Корпуса Петра Великого) посетили достопримечательности города, а также получат возможность отдыха после пересечения Атлантики. На борту судна побывал Генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков. Руководство и участники экспедиции посетили Православный Храм Святой Зинаиды, Гидрографическую службу Республики Бразилия, а также почтили память бразильских воинов, погибших во Второй Мировой войне.

На борту ОИС «Адмирал Владимирский» побывали представители командования ВМС и гидрографической службы Бразилии.

В ходе 4-х дневного визита в Рио-де-Жанейро ОИС «Адмирал Владимирский» пополнило запасы до требуемых норм.

Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» покинуло г. Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции, организованной Главным командованием Военно-Морского Флота России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно, стал Лиссабон.

Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе экспедиции с использованием эхолотов. В процессе исследований используются данные получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией «Характер-К». Среди целей экспедиции - изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе.

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