15.01.2020 (00:33)

Участники кругосветной экспедиции судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» возложили цветы к монументу бразильским воинам, погибшим во Второй Мировой войне.

Руководство кругосветной экспедиции на борту океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков, представители Русского Географического Общества, представители командования ВМС Бразилии отдали дань памяти и возложили венки и цветы к Монументу бразильским воинам, павшим во Второй Мировой войне. Церемония прошла в Рио-де-Жанейро, где российское судно находится с деловым заходом. Также, руководитель кругосветной экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов, генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков, приняли участие во встрече с Директором службы гидрографии и навигации ВМС Бразилии вице-адмиралом Маркосом Боргесом Сертой. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» после завершения делового захода в Рио-де-Жанейро продолжит движение по утвержденному Главным командованием ВМФ России маршруту кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

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Ранее, в Центре Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) проанализированы итоги второго этапа кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». Маршрут судна пролегал от Лиссабона до Азорских островов, расположенных в центральной части Атлантического океана, и далее вдоль Срединно-Атлантического хребта до разлома Сан-Паулу, а далее к порту Рио-де-Жанейро. Второй этап продлился двадцать семь суток. В ходе второго этапа ОИС «Адмирал Владимирский» пройдено 6110 миль. Всего с начала похода, от момента выхода из Кронштадта 3 декабря, судно прошло 8700 миль. В настоящее время судно находится с деловым заходом в порту Рио-де-Жанейро и 14 января продолжит движение по маршруту экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана. Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно стал Лиссабон. Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

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