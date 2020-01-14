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14.01.2020 (22:33)

Юнармейцы из Татарстана поздравили тружеников тыла с новогодними праздниками

Смирнова Софья Ивановна застала войну в возрасте 14 лет.  Она всю Великую Отечественную войну варила днища кораблей для военно-морского флота. Корабли со стапелей завода уходили в Севастополь.

Белова Вера Степановна в годы Великой Отечественной войны работала в селе Нурлаты на машинно-тракторной станции. Когда началась война, ей было 16 лет.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ
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