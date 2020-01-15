15.01.2020 (05:35)
Летчики дальней авиации выполнили продолжительные полеты в условиях низких температур
В Саратовской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили плановые полеты в условиях низких температур.
Продолжительность полета составляла более 10 часов.
Летный состав дальней авиации отработал взлеты и посадки, проход над взлетно-посадочной полосой на малой и предельно малой высоте, полет по маршруту и задачи навигационного обеспечения полетов.
Во время проведения летной смены специалисты инженерно-технического состава отработали нормативы подготовки авиационной техники при минусовых температурах.
Во время выполнения полётных заданий особое внимание было уделено работе противообледенительных систем, а также всех систем управления.
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