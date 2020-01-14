14.01.2020 (23:14)

Более 800 гвардейцев-десантников из Костромы совершили первые в 2020 году прыжки с парашютом из самолетов ВТА ИЛ-76

На территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей в рамках боевой подготовки подразделений ВДВ проходят ротные тактические учения с десантированием личного состава.

Учение началось с поднятия личного состава по тревоге и совершения 100-километрового марша на аэродром загрузки в самолёты военно-транспортной авиации ИЛ-76.

В ходе следующего, практического этапа на площадку приземления «Будихино» под Костромой было десантировано около 850 гвардейцев-десантников.

Бойцы парашютно-десантной роты оперативно выполнили сбор на площадке приземления. При поддержке батареи самоходно-артиллерийских установок «Нона» десантники сходу атаковали позиции и объекты условного противника.

Экипажи БМД-2 с помощью специальных приемо-передающих устройств отыскали на площадке свои боевые машины. Затем на большой скорости выдвинулись на рубеж перехода в атаку для захвата и уничтожения объектов противника.

Захватив стратегически важные высоты личный состав гвардейского соединения ВДВ перешел к обороне, где ему предстояло отработать действия в обороне.

Тактические учения с десантированием личного состава будут проведены поочередно со всеми парашютно-десантными ротами соединения.

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