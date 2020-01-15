15.01.2020 (01:10)

Воздушно-космические силы получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Новейший комплекс зенитных ракетных войск (ЗРВ) С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

В ходе приема комплекса на полигоне в Астраханской области расчеты учебного центра ЗРВ ВКС отработали задачи по предназначению, включая обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, роль которых выполняли истребители МиГ-29смт.

Помимо этого, специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса.

Все задачи, выполненные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

В ближайшее время первый зенитный ракетный комплекс С-350 будет доставлен в пункт постоянной дислокации в Ленинградкой области.

Справочно:

В 2020 году в ВКС планируется поставка четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов комплекса «Панцирь-С».

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