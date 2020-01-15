Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2020 (01:10)

Воздушно-космические силы получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Новейший комплекс зенитных ракетных войск (ЗРВ) С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

В ходе приема комплекса на полигоне в Астраханской области расчеты учебного центра ЗРВ ВКС отработали задачи по предназначению, включая обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, роль которых выполняли истребители МиГ-29смт.

Помимо этого, специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса.

Все задачи, выполненные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

В ближайшее время первый зенитный ракетный комплекс С-350 будет доставлен в пункт постоянной дислокации в Ленинградкой области.

Справочно:

В 2020 году в ВКС планируется поставка четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов комплекса «Панцирь-С».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Офицеры космодрома Плесецк посетили Плесецкий детский дом и реабилитационный детский центр
Астраханские офицеры ВКС приняли участие в танцевальном вечере «Новогодняя сказка»
65 лет назад началось строительство космодрома Байконур
В соединении дальней авиации в Саратовской области стартовал месячник безопасности дорожного движения

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false