14.01.2020 (19:18)

Более 450 взрывоопасных предметов обнаружили российские военные инженеры в окрестностях «Долины кувшинов» в Лаосе

Военные инженеры Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе программы гуманитарного разминирования окрестностей объекта Всемирного наследия Юнеско «Долины кувшинов», близ города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг обнаружили более 450 взрывоопасных предметов.

Взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных авиабомб американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также к артиллерийским боеприпасам различного калибра. Российские саперы проводят совместное с лаосскими коллегами гуманитарное разминирование местности близ города Пхонсаван. В задачу российских военных инженеров входит поиск, обнаружение и оценка состояния взрывоопасных предметов, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метров. Военнослужащие отряда разминирования U-58 лаосской народной армии осуществляют уничтожение найденных боеприпасов, как на местах обнаружения, так и на специализированных полигонах.

Кроме того, российские специалисты Международного противоминного центра ВС РФ продолжают обучение группы лаосских военнослужащих. С ними проводятся теоретические и практические занятия по изучению средств поиска взрывоопасных предметов и защитной экипировке саперов российского производства, а также порядку проведения комплекса задач гуманитарного разминирования. Полученные знания необходимы лаосским коллегам для очистки территорий своей страны после бомбардировок США в период с 1964 по 1973 год во времена вьетнамской войны. По окончании обучения выпускникам будут выданы сертификаты специалистов гуманитарного разминирования.

Российские специалисты завершат выполнение задач на территории Лаосской Народной Демократической Республики в марте текущего года. Отряд разминирования Международного противоминного центра состоит из 34-х военнослужащих. Все военные инженеры из состава отряда уже имеют опыт работы, в период первой командировки с октября 2018г. по март 2019г. где была проведена сплошная очистка более 100 гектаров лесистой местности района Кхамкёт провинции Боликхамсай и обнаружены более 300 взрывоопасных предметов.

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