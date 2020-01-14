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14.01.2020 (18:56)

Более 170 столичных школьников вступили в ряды «Юнармии»

В Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вступления в «Юнармию». К популярному молодежному Движению присоединились более 170 столичных школьников. Ребята произнесли клятву, пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, изучать историю и помогать тем, кто нуждается в помощи.

Среди почетных гостей были генерал-полковник Геннадий Васильев, генерал-лейтенант Виктор Якименко, генерал-майор Вячеслав Печугин и другие. Они пожелали юнармейцам хорошо учиться и ставить перед собой высокие цели.

После торжественной клятвы школьникам вручили нагрудные значки и удостоверения юнармейцев. Новые отряды появились в четырех московских школах – №1028, №1324, №2031 и №2033. Каждому из них передали именное знамя.

Справочно:

«Юнармия» – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке Президента РФ. На сегодня в рядах движения насчитывается более 600 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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