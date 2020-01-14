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14.01.2020 (18:33)

В 2020 году стратегические ракетчики проведут более 300 военно-патриотических мероприятий с допризывной молодёжью

В 2020 году офицеры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проведут более 300 мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни и подготовку молодого поколения к службе в РВСН, а также посетят детские оздоровительные лагеря и центры патриотического воспитания, где для ребят будут проведены уроки мужества.

Приглашая в воинские части РВСН воспитанников военно-патриотических клубов, кадетских и суворовских учреждений и юнармейцев, ракетчики проведут выставки техники и вооружения, военно-патриотические игры на базе полигонов, специализированных классов и тиров.

На сегодняшний день в гарнизонах РВСН создано более 300 отрядов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в которых состоит около 18 тыс. школьников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Юнармия
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