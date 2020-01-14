14.01.2020 (18:27)

Ансамбль «Красная звезда» даст более 150 концертов в военных гарнизонах РВСН

Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Красная звезда» даст более 150 концертов в военных гарнизонах РВСН.

В плане гастрольных поездок творческого коллектива на 2020 год — около 150 выступлений перед военнослужащими и жителями военных городков стратегических ракетчиков. В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетное звание заслуженного артиста России.

Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, фирменный стиль ансамбля и яркие выступления солистов — всё это уже давно по достоинству оценили зрители.

Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4,5 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

За 40 лет творческой жизни произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице