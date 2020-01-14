14.01.2020 (18:27)
Ансамбль «Красная звезда» даст более 150 концертов в военных гарнизонах РВСН
Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) «Красная звезда» даст более 150 концертов в военных гарнизонах РВСН.
В плане гастрольных поездок творческого коллектива на 2020 год — около 150 выступлений перед военнослужащими и жителями военных городков стратегических ракетчиков. В состав ансамбля входит около 50 певцов, танцоров и музыкантов, многие из которых имеют почетное звание заслуженного артиста России.
Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, фирменный стиль ансамбля и яркие выступления солистов — всё это уже давно по достоинству оценили зрители.
Ведя активную творческую деятельность, коллектив ансамбля, созданного в марте 1977 года, за время его существования дал в общей сложности более 4,5 тыс. концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.
За 40 лет творческой жизни произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.