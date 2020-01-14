14.01.2020 (17:57)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди снайперов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс на лучшую снайперскую пару.

В рамках конкурса будет проведено четыре этапа: первый — физическая подготовка, второй — спортивное ориентирование, третий — тактическая, разведывательная, инженерная подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита, четвертый — огневая подготовка.

В ходе первого этапа состязаний снайперские пары ОГРВ ПРРМ преодолевали специализированную полосу препятствий, которая включала в себя ров, лабиринт-змейку, забор с наклонной доской, разрушенный мост и разрушенную лестницу, стену с двумя проломами, подземный лаз и заграждение из проволоки. В случае неправильного прохождения препятствий снайперским парам начисляли штрафное время к итоговому временному показателю.

Первый этап конкурса среди снайперских пар провели в военном городке ОГРВ ПРРМ.

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