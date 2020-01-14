14.01.2020 (17:16)

Командующий войсками ЗВО проинспектирует управление и воинские части Ленинградской армии ВВС и ПВО

Комиссия под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлёва приступила к комплексной проверке управления объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в Ленинградской области.

В ходе рабочей поездки комиссия проверит развертывание боевой учебы, организацию проведения занятий по предметам боевой подготовки на начальном этапе нового учебного периода.

Кроме того, командующий войсками округа проинспектирует ход строительства объектов военной и гражданской инфраструктуры для размещения личного состава, ремонта здания штаба управления, а также модернизации учебно-материальной базы учебно-тренировочных комплексов.

В настоящее время в гарнизонах Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО продолжается возведение солдатских общежитий, парков для боевой техники, поликлиник и спортивных центров.

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