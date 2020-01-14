14.01.2020 (17:02)

Офицеры космодрома Плесецк посетили Плесецкий детский дом и реабилитационный детский центр

Военнослужащие Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) поздравили воспитанников Плесецкого детского дома и реабилитационного детского центра с Новым годом и Рождеством.

Специалисты военно-политического отделения космодрома навестили ребят и вручили им игрушки и сладкие подарки.

В ответ на поздравления воспитанники реабилитационного детского центра подготовили костюмированное представление для своих гостей.

Командование космодрома Плесецк оказывает шефскую помощь Плесецкому детскому дому уже более 15 лет. Ежегодно воспитанники детского дома принимают участие в новогодних представлениях с Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга, детских праздничных мероприятиях, которые проводят специалисты Гарнизонного Дома офицеров и военнослужащие космодрома, посещают музей, технические и стартовые комплексы северной космической гавани.

В декабре 2019 года психологи космодрома вместе со специалистами Плесецкого детского дома приступили к разработке собственной программы по адаптации сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и призванных на военную службу.

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