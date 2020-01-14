14.01.2020 (16:58)

Военнослужащие подразделения ПДСС Черноморского флота выполнили зачётные подводные стрельбы

Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота успешно сдали курсовые задачи и приступили к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

В ходе отработки учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс подготовительных, а затем зачётных подводных стрельб из специальных подводных пистолета СПП-1 и автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням.

В качестве мишеней использовались ростовые макеты, имитирующие водолазов противника.

Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и провели учение по борьбе за живучесть катеров.

Также бойцы подразделения ПДСС выполнили водолазные спуски с элементами подводного ориентирования в дневное и ночное время, а также провели тренировки по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.



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