14.01.2020 (16:58)
Военнослужащие подразделения ПДСС Черноморского флота выполнили зачётные подводные стрельбы
Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота успешно сдали курсовые задачи и приступили к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.
В ходе отработки учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс подготовительных, а затем зачётных подводных стрельб из специальных подводных пистолета СПП-1 и автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням.
В качестве мишеней использовались ростовые макеты, имитирующие водолазов противника.
Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и провели учение по борьбе за живучесть катеров.
Также бойцы подразделения ПДСС выполнили водолазные спуски с элементами подводного ориентирования в дневное и ночное время, а также провели тренировки по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.