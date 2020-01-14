Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2020 (16:06)

Зенитчики ЦВО из Поволжья и Урала приступили к подготовке на системы С-400 «Триумф»

Первые 50 военнослужащих зенитных ракетных полков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Самарской и Свердловской областях, приступили к переподготовке на новые системы С-400 «Триумф» в Ленинградской области.

В ходе подготовки на базе Учебного центра зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил военнослужащие изучат отличительные особенности новой техники в сравнении с системами С-300. Обучение продлится до середины марта. Всего курс переподготовки пройдут более 150 военнослужащих.

Переподготовка на новую технику завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» поступят в текущем году в воинские части противовоздушной обороны военного округа.

Справочно:

С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до десятков километров.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Спецназ ЦВО под Новосибирском провел учение по обнаружению условного противника
Снайперы ЦВО отразили наступление противника в ходе учения под Самарой
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа назначен новый начальник штаба
Артиллеристы ЦВО на учении в Кузбассе отработали действия в едином разведывательно-огневом контуре

Метки:
ПВО , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false