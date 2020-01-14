14.01.2020 (16:04)

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил испытательные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» отработал стрельбы по береговой цели в рамках программы государственных ходовых испытаний. Стрельбы были выполнены артиллерийской установкой универсального калибра А-192 в прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Кроме выполнения боевых упражнений экипаж фрегата отработал маневрирование, провёл проверку систем и механизмов, а также продолжил испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота.

В конце прошлого года в акватории Белого моря фрегат испытал комплекс ракетного вооружения. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям в Белом море.

Справочно:

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября на Белом море и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.



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