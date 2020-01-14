14.01.2020 (16:01)

Рапиристка ЦСКА — победительница этапа Кубка мира в Катовице

Накануне в Катовице (Польша) завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. Спортсменки Центрального спортивного клуба Армии записали на свой счет четыре золотые награды: одну в личном первенстве и три в командном.

В четвертьфинале личного первенства капитан Инна Дериглазова со счетом 15:10 обыграла итальянку Мартину Батини, а в полуфинале взяла верх над американкой Ли Кифер — 15:13. В решающем бою армейская фехтовальщица одержала победу над еще одной итальянской рапиристкой — Камиллой Манчини — 15:11.

Затем в Катовице прошли командные состязания рапиристок, где россиянки — Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова — также показали отличный результат, завоевав «золото».

Четвертьфинал с представительницами Польши выдался непростым. Большую часть встречи российские спортсменки уступали. К девятому бою, на который вышли Инна Дериглазова и Юлия Вальчик, счет был 25:28. Спортсменка армейского Клуба сумела одержать уверенную победу — 10:6 — и вывести свою команду в полуфинал (35:34), где россиянки со счетом 45:36 обыграли спортсменок из США. Непростой финал с француженками также завершился победой наших спортсменок — 45:42.

В матче за третье место итальянки со счетом 45:18 разгромили спортсменок из США.

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