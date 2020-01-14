14.01.2020 (13:59)

Семь наград привезли армейские саночники с четвертого этапа Кубка мира

В немецком Альтенберге завершился четвертый этап Кубка мира по санному спорту. Армейцы завоевали четыре «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

Серебряный призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира и Европы Татьяна Иванова, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира Семен Павличенко, призер чемпионатов мира и Европы Александр Денисьев и бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы Владислав Антонов победили в командной эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, прошедшему накануне в Германии. Представители Центрального спортивного клуба Армии финишировали со временем 2 минуты 22,517 секунды, установив новый рекорд трассы. Второе место заняли немцы (+0,013 секунды), третье – итальянцы (+0,103 секунды).

Также Татьяна Иванова заняла второе место в женских соревнованиях – 1 минута 44,436 секунды. Победу с результатом 1 минута 44,264 секунды одержала немка Юлия Таубитц. Третьей стала итальянка Андреа Веттер, отставшая от победительницы на 0,383 секунды.

Александр Денисьев и Владимир Антонов завоевали «бронзу» в соревнованиях двоек. По итогам двух попыток армейцы показали время 1 минута 24,060 секунды и уступили австрийцам Томасу Штою и Лоренцу Коллеру (1 минута 23,779 секунды). Замкнули тройку лидеров с отставанием в 0,228 секунды немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен.

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