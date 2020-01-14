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14.01.2020 (15:01)

Армейские спортсмены стали чемпионами России по стрельбе из пневматического оружия

Призёр чемпионатов мира и многократная победительница чемпионатов Европы Ирина Измалкова показала лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени (медленная и быстрая скорости-микс) среди женщин. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Ольга Степанова, на третью — Юлия Эйдензон.

Также обладателем золотой медали турнира стал серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, победитель и призер Европейских игр Сергей Каменский. Армеец стал лучшим в олимпийском упражнении «Стрельба из пневматической винтовки на 10 м». Второе место занял бронзовый призёр Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира, а также первенств мира и Европы Владимир Масленников. Замкнул тройку лидеров рядовой спортивной роты ЦСКА, дислоцированной в деревне Ватутинки, Григорий Шамаков.

Еще одна спортсменка Центрального спортивного клуба Армии — победительница II Европейских игр, неоднократный призер и победитель Кубка мира Маргарита Черноусова — заняла третье место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м среди женщин. Победу одержала Анна Асомчик. Второй стала Ольга Кузнецова.

В соревнованиях принимают участие свыше 300 атлетов из 40 регионов России. Турнир завершится 14 января.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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