14.01.2020 (15:54)

Корвет «Гремящий» выполнил испытательные стрельбы в Баренцевом море

Головной корвет проекта 20350 «Гремящий», действующий в Баренцевом море по программе государственных ходовых испытаний, выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям. В ходе стрельбы был успешно испытан новый комплекс морского оружия.

Испытания корвета обеспечили экипажи одной из атомных подводных лодок, которая обозначала подводного противника, и малого противолодочного корабля Северного флота «Снежногорск».

Корвет «Гремящий» проходит испытания на Северном флоте с 13 ноября. В Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провёл стрельбы из артиллерийских установок А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям.

Справочно:

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Проектант корабля — ЦМКБ «Алмаз».

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. По сравнению с корветами предыдущего проекта 20380 он оснащен ракетами «Калибр» вместо «Урана», также усилен его зенитный ракетный комплекс. Кроме того, «Гремящий» отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью.

Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времён Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир — капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза.



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