14.01.2020 (15:51)
В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии проходит конкурс по полевой выучке среди артиллеристов ВДВ имени старшины Н.И. Кузнецова
В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии проходит конкурс по полевой выучке среди военнослужащих артиллерийских соединений ВДВ имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы командира орудия старшины Николая Ивановича Кузнецова.
К участию в конкурсе привлечены все без исключения сержанты артиллерийских батарей.
Данные состязания проводятся в соединении не в первый раз и предназначены для совершенствования полевой выучки самой многочисленной категории артиллеристов — младших командиров, тренировки их слаженности, повышения уровня боевой подготовки подразделений артиллерии.
В первенстве на полигоне Дубровичи в Рязанской области участвуют более 200 военнослужащих-артиллеристов Тульского соединения ВДВ, задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.