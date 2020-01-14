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14.01.2020 (15:51)

В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии проходит конкурс по полевой выучке среди артиллеристов ВДВ имени старшины Н.И. Кузнецова

В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии проходит конкурс по полевой выучке среди военнослужащих артиллерийских соединений ВДВ имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы командира орудия старшины Николая Ивановича Кузнецова.

К участию в конкурсе привлечены все без исключения сержанты артиллерийских батарей.

Данные состязания проводятся в соединении не в первый раз и предназначены для совершенствования полевой выучки самой многочисленной категории артиллеристов — младших командиров, тренировки их слаженности, повышения уровня боевой подготовки подразделений артиллерии.

В первенстве на полигоне Дубровичи в Рязанской области участвуют более 200 военнослужащих-артиллеристов Тульского соединения ВДВ, задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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