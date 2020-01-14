14.01.2020 (15:39)
Танкисты Балтийского флота начали подготовку к участию в соревнованиях по танковому биатлону
Танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота начали поэтапную подготовку к участию во всеармейских соревнованиях «Танковый биатлон». В тренировках, проходящих на одном из полигонов в Калининградской области, принимают участие более 100 военнослужащих отдельного танкового батальона, задействовано свыше 20 единиц техники.
Подготовка экипажей танков проводится в рамках плановой боевой учебы танкового подразделения. В настоящее время с военнослужащими ведутся практические занятия по вождению боевых машин с преодолением препятствий в виде воронок, траншей, рвов, колейных мостов, минно-взрывных заграждений на различных трассах.
На полигоне специально под стрельбу из танков подготовлена мишенная обстановка и огневые рубежи, а также создан полевой лагерь для размещения танкистов. После завершения тренировок по вождению экипажи приступят к выполнению стрельб штатным снарядом из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям. Военнослужащие будут поражать мишени, имитирующие танки и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до 2200 метров.
Кроме того, помимо ведения огня из штатного вооружения танков, экипажи готовятся и к спортивному этапу соревнований, где предусмотрены бег и переноска ящиков с боеприпасами, преодоление лабиринтов, колодцев, рукоходов и водных преград, а также метание гранат.
На Балтийском флоте отборочный тур конкурса будет проведен весной. Экипажи, показавшие лучшие результаты, отправятся представлять флот на состязания среди экипажей танков Западного военного округа.