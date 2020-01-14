14.01.2020 (14:41)

Трубопроводные войска ЮВО на Северном Кавказе в профессиональный праздник обеспечили горючим группировку войск в горах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Трубопроводные войска ЮВО на Северном Кавказе в профессиональный праздник обеспечили горючим группировку войск в горах

На Ставрополье в рамках тактико-специального учения отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа (ЮВО) обеспечил войска топливом в труднодоступных горных районах.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника произвела подрыв на одном из участков трубопровода. Военнослужащие вступили в бой, оперативно ликвидировали возгорание топлива и восстановили работоспособность основной магистрали.

В ходе учения военнослужащие обеспечили доставку горюче-смазочных материалов мотострелковым подразделениям, находящимся на значительном удалении от пунктов заправки топливом.

Основной целью учения стала отработка военнослужащими практических навыков по развертыванию и перекачке горючего по полевому магистральному трубопроводу ПМТП-100 в горной местности, а также задачи боевого охранения трубопровода.

Трубопровод способен доставлять более 1,2 тыс. т топлива в сутки, это позволяет заправлять до 10 войсковых топливозаправщиков АЦ-5,5 в час.

Всего к учению было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 30 единиц военной и специальной техники, в том числе передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160, а для организации защищенной связи на трубопроводной магистрали – переносные станции связи 6-го поколения «Азарт».

Справочно:

14 января 1952 года маршал Советского Союза А. Василевский подписал указ «О создании специализированного трубопроводного батальона». Эта дата стала днем рождения трубопроводных войск.

Служащие трубопроводных войск возводят магистрали, по которым подается топливо для военной техники, обеспечивают бесперебойную работу трубопроводных коммуникаций, ликвидируют последствия техногенных катастроф.

Они регулярно проходят учения по демонстрации своего уровня подготовки.

Первые части появились во Вторую мировую войну. В 1941 году под огнем противника был проложен трубопровод по дну Ладожского озера протяженностью 21 км.

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