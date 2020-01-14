14.01.2020 (14:34)

Спецназ ЦВО под Новосибирском провел учение по обнаружению условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, провели плановое учение, в ходе которого обнаружили и уничтожили лагерь условных террористов.

Согласно розыгрышу тактического эпизода, военнослужащим спецназа поступила разведывательная информация о местонахождении лагеря условного противника, в котором проходила подготовка и обучение «боевиков» для совершения диверсионных актов. Разведчики сразу выдвинулись в назначенный район. Спецназовцы совершили десантирование в тыл условного противника с помощью вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», устроили засаду и захватили автомобиль «боевиков».

Проникнув на территорию лагеря, военнослужащие бесшумно ликвидировали охрану и уничтожили противника, открыв огонь из автоматов АК-74М, крупнокалиберных пулеметов «Корд» и гранатометов РПГ-26.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 25 единиц военной и специальной техники.

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