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14.01.2020 (14:26)

Военные железнодорожники ЮВО в Ставропольском крае перезахоронят останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае примут участие в перезахоронении останков ставропольского солдата Николая Игнатьевича Проценко, погибшего в годы Великой Отечественной войны и найденного в Старорусском районе Новгородской области.

Останки красноармейца обнаружил местный поисковый отряд «Скиф», личность установили по солдатскому медальону и записке с адресом.

Защитника Отечества захоронят 15 января на территории Мемориала Славы села Алексеевского Ставропольского края.

Николай Игнатьевич родился в 1908 году. На войну был мобилизован в июне 1941 года. Погибшим числится с 29 ноября 1942 года.

Указом Президента Российской Федерации 2020 является Годом памяти и славы. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Южный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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