14.01.2020 (14:24)
Специалисты РЭБ ЮВО в Чечне провели тренировку по радиоподавлению
Военнослужащие радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов Южного военного округа (ЮВО) в Чечне выполнили совместные задачи по радиоподавлению условного противника на комплексе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер».
Военнослужащие блокировали и перекрыли диапазоны связи условного противника в радиусе 6 км при помощи помех, передаваемых специальным беспилотником.
Комплекс «Леер» обладает высокой конфликтной устойчивостью в условиях применения средств радиоэлектронного подавления условного противника.
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